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Визовые центры Норвегии в России приостановили прием документов

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Визовые центры Норвегии в России приостанавливают прием заявок на оформление шенгенской визы или вида на жительство с 9 марта. Об этом стало известно от визового центра VFS.Global.

Shutterstock.com

Подать документы невозможно из-за технических неполадок. В частности, люди не могут оплатить консульский сбор на норвежском портале. В норвежском посольстве отмечают, что это связано со «сложившейся ситуацией».

Поданные ранее заявления обработают и вернут обычным путем. При этом время оформления шенгенской визы увеличено. Однако срочные заявления еще можно подать в посольстве в Москве, но для этого потребуется предварительно записаться.

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