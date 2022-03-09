Визовые центры Норвегии в России приостановили прием документов

Подать документы невозможно из-за технических неполадок. В частности, люди не могут оплатить консульский сбор на норвежском портале. В норвежском посольстве отмечают, что это связано со «сложившейся ситуацией».

Поданные ранее заявления обработают и вернут обычным путем. При этом время оформления шенгенской визы увеличено. Однако срочные заявления еще можно подать в посольстве в Москве, но для этого потребуется предварительно записаться.