Правительство России предложило отменить НДС для новых компаний в сфере туризма

Он считает, что в ближайшие годы увеличится спрос на отдых в России, а такая мера должна поддержать гостинично-туристическую отрасль, а также ускорить ее развитие.

«Первые пять лет — самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки», — добавил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что нулевая ставка НДС коснется инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы и другие средства размещения. В Ростуризме отметили, что при введении нулевого НДС налоговые расходы составят до 16–19 млрд рублей.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства представил несколько законопроектов, которые должны помочь российской экономике в условиях санкций. Среди них: освобождение граждан от налога с процентов по вкладам, запрет на вывоз и ввоз продукции и изменение налога на роскошь. Рассказываем подробнее.