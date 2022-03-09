В правительстве подготовили меры поддержки экономики в условиях санкций

«Обсудим еще ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности», — сказал Мишустин.

В правительстве предложили освободить россиян от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей за 2021–2022 годы. Также планируется изменить подход к налогообложению владельцев автомобилей. Налогом на роскошь будут облагаться машины стоимостью от 10 млн рублей (ранее это касалось транспорта, дороже 3 млн рублей).

Помимо поддержки граждан, правительство предлагает ряд мер для предприятий. Ведомство предлагает наделить себя правом запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов.

«Это решение позволит обеспечить экономическую безопасность нашей страны, гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства. Правительство оперативно провело всю подготовку. Нормативные документы для реализации этого указа президента будут подписаны в ближайшее время», — заявил Мишустин.

Кабмин РФ поможет авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов. На развитие дорог дополнительно выделят 163 млрд рублей. Также еще 25 млрд рублей отправят на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей. Кроме этого, правительство подготовит ответные ограничения для стран, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты.