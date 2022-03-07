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Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Петербурга, Киева и Львова

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Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Петербурга, Киева и Львова в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

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По данным издания, полеты в Россию и на Украину также приостановлены до дальнейшего уведомления. Также рейсы авиакомпании из аэропорта Молдавии решили перенести в город Яссы в Румынии до 31 мая.

Напомним, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Какие перевозчики уже приняли соответствующее решение — публикуем список.

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