Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Петербурга, Киева и Львова в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиаперевозчика.
По данным издания, полеты в Россию и на Украину также приостановлены до дальнейшего уведомления. Также рейсы авиакомпании из аэропорта Молдавии решили перенести в город Яссы в Румынии до 31 мая.
Напомним, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Какие перевозчики уже приняли соответствующее решение — публикуем список.
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