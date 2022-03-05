В России хотят создать отечественный аналог Booking.com

«В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей. Это поручение сейчас исполняют Минцифры и Ростуризм», — сказал Чернышенко.

Напомним, с 5 марта на сервисе бронирования жилья Booking.com больше нельзя выбрать номера в отелях на территории России. Однако за рубежом найти место для размещения все еще возможно.