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В России хотят создать отечественный аналог Booking.com

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В России займутся созданием аналога крупнейшего онлайн-сервиса по бронированию отелей Booking.com. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что нужно обратить внимание на опыт уже существующих отечественных сайтов.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей. Это поручение сейчас исполняют Минцифры и Ростуризм», — сказал Чернышенко.

Напомним, с 5 марта на сервисе бронирования жилья Booking.com больше нельзя выбрать номера в отелях на территории России. Однако за рубежом найти место для размещения все еще возможно.

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