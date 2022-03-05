В России хотят создать отечественный аналог Booking.com

В России займутся созданием аналога крупнейшего онлайн-сервиса по бронированию отелей Booking.com. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что нужно обратить внимание на опыт уже существующих отечественных сайтов.
«В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей. Это поручение сейчас исполняют Минцифры и Ростуризм», — сказал Чернышенко.
Напомним, с 5 марта на сервисе бронирования жилья Booking.com больше нельзя выбрать номера в отелях на территории России. Однако за рубежом найти место для размещения все еще возможно.
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