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Турция оставит воздушное пространство открытым для России

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Власти Турции не собираются закрывать воздушное пространство для России. По словам главы МИД страны Мевлют Чавушоглу, такой шаг был бы стратегически неверным.

Sutterstock.com

Отмечается, что доступ к воздушному пространству Турции имеет стратегическое и гуманитарное значение.

«Турция — одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил свое участие [в дипломатическом форуме], но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины», — заявил Чавушоглу.

Напомним, Ростуризм назвал страны, куда россияне еще могут отправиться в отпуск. Их три — заинтересованы в приеме туристов власти Турции, Туниса и Египта.

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