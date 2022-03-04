Турция оставит воздушное пространство открытым для России

Власти Турции не собираются закрывать воздушное пространство для России. По словам главы МИД страны Мевлют Чавушоглу, такой шаг был бы стратегически неверным.
Отмечается, что доступ к воздушному пространству Турции имеет стратегическое и гуманитарное значение.
«Турция — одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил свое участие [в дипломатическом форуме], но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины», — заявил Чавушоглу.
Напомним, Ростуризм назвал страны, куда россияне еще могут отправиться в отпуск. Их три — заинтересованы в приеме туристов власти Турции, Туниса и Египта.
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