Названы страны, куда туристы из России еще могут полететь. Их три

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, глава ведомства Зарина Догузова провела переговоры с министром туризма Тунисской Республики Мохамедом Моэз Бельхасеном, ключевой темой которых стало дальнейшее развитие туристических контактов между двумя странами. Мохамед Моэз Бельхасен подчеркнул, что тунисские власти не планирует введение каких-либо ограничений в отношении России и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили министры туризма Турции и Египта, отметив, что не планируют вводить какие-либо ограничения для туристов из Росси, а также выразив заинтересованность в сотруничестве с российской стороной.

«Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, три наиболее популярных, массовых направления остаются доступными для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов», — заявила Догузова.

Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Это ответная мера — ранее все страны ограничили полеты с Россией. Публикуем список.