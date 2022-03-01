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Финская железнодорожная компания VR прекращает сотрудничество с РЖД

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Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group решила прекратить сотрудничество с РЖД. Исключение сделают только для трансграничных перевозок, заявили в европейской компании.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

В VR сообщили, что исполнительный директор компании Лаури Сиппонен уже оповестил главу РЖД Олега Белозерова о решении воздержаться от всех контактов. Такое решение связано со «специальной военной операции» на территории Украины. Отдельно отмечается, что поезда «Аллегро пока будут курсировать между Россией и Финляндией.

«VR воздерживается от всех контактов, кроме необходимой коммуникации по трансграничному транспорту. По просьбе властей перевозка пассажиров поездами «Аллегро» пока продолжается», — говорится в сообщении.

Накануне компания заявляла, что железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки сохранится. В VR подчеркнули, что санкций в отношении железнодорожных перевозок на данный момент нет.

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