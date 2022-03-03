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Turkish Airlines увеличивает количество рейсов из Петербурга в Стамбул

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Авиакомпания Turkish Airlines увеличивает количество рейсов из Петербурга в Стамбул. По новому расписанию самолеты начнут курсировать с 6 марта.

Shutterstock.com

Как сообщил оператор петербургского аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы», с 6 марта 2022 года авиакомпания добавит один ежедневный рейс в Стамбул. Количество рейсов перевозчика в день вырастет до трех.

Turkish Airlines будет выполнять новый рейс по следующему расписанию. Вылет из Стамбула — в 02:00, прилет в Пулково — в 05:50 следующего дня. Обратный рейс из Петербурга запланирован на 07:20, прибытие в аэропорт Стамбула — в 11:15.

С 28 февраля авиакомпания Turkish Airlines начала обслуживать рейсы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A330. Ранее полеты на направлении выполняли менее вместительные Airbus A321.

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