Чехия и Польша отменяют рейсы в Москву и Петербург

Рейсы по маршрутам Прага — Москва и Прага — Петербург отменяются с полуночи 26 февраля. Аналогичное решение приняла Польша. Российские авиакомпании не смогут прилететь в Варшаву. Также польская авиакомпания LOT приняла решение об отмене рейсов в Москву и Петербург.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в «Аэрофлоте», из-за закрытия воздушного пространства Чехии и Польши увеличится длительность полетов в Европу. Отмечается, что прекращать авиасообщение с западными странами компания не планирует.

«В данный момент приостановка полетов в Европу не планируется. Но в связи с закрытием воздушного пространства Чехии и Польши полетное время конечно же увеличатся по большинству направлений от 15 до 20 минут, а по некоторым (Турция, Египет, Греция) увеличится до одного часа», — говорит источник в группе «Аэрофлот».

Напомним, авиакомпания S7 прекращает полеты в Европу с 26 февраля до 13 марта из-за закрытия воздушного пространства Польши и Чехии, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.