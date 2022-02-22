Словения снимает антиковидные ограничения для туристов

Теперь путешественникам не нужно сдавать ПЦР-тесты, соблюдать карантин и даже предъявлять информацию о вакцинации. Отдельно отмечается, что в Словении открыли все объекты размещения.

Ранее власти страны принимали российских туристов, вакцинированных «Спутником V» или другими европейскими вакцинами.

Напомним, Словения возобновила выдачу россиянам всех видов виз — в том числе туристических. Подать документы на их получение можно с 19 ноября 2021 года.