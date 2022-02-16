От документов и игрушек до свадебных платьев и весел: что пассажиры оставляют в поездах?

Как пишет «Бумага» со ссылкой на ведомство, чаще всего проводники находят забытые зарядные устройства, документы, очки, книги, мягкие игрушки, одежду, обувь и косметику.

Также встречаются и необычные вещи. К примеру, скрипка, робот-пылесос, деревянный меч, лыжи в чехле, скейтборд, свадебное платье, байдарочное весло и фильмоскоп с пленками. За прошедший год сотрудники РЖД вернули более 24 тысяч вещей, которые забывали люди в поездах дальнего следования.

Ранее сообщалось, что в мае расписание движения поездов «Сапсан» между Петербургом и Москвой изменится. Это необходимо в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.