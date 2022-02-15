Расписание движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой изменится в мае

Движение поездов изменится с 11 по 29 мая в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станциях «Бушевец» и «Окуловка», а также на участках Мстинский Мост—Бурга и Подсолнечная—Клин.

Также будут отменены поезда:

№757 Санкт-Петербург—Москва с 11 по 20 мая, а также с 23 по 27 мая;

№763 Санкт-Петербург—Москва 14 и 15 мая;

№764 Москва—Санкт-Петербург 14, 15, 21, 22, 28 и 29 мая;

№765 Санкт-Петербург—Москва 14, 15, 21, 22, 28, и 29 мая;

№766 Москва—Санкт-Петербург 14 и 15 мая;

№770 Москва—Санкт-Петербург с 11 по 20 мая, а также с 23 по 27 мая.

Полное расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту из Петербурга в Москву и обратно на период с 11 по 29 мая можно посмотреть здесь.