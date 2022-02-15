Расписание движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой изменится в мае

В мае расписание движения поездов «Сапсан» между Петербургом и Москвой изменится. Это необходимо в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.
Движение поездов изменится с 11 по 29 мая в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станциях «Бушевец» и «Окуловка», а также на участках Мстинский Мост—Бурга и Подсолнечная—Клин.
Также будут отменены поезда:
- №757 Санкт-Петербург—Москва с 11 по 20 мая, а также с 23 по 27 мая;
- №763 Санкт-Петербург—Москва 14 и 15 мая;
- №764 Москва—Санкт-Петербург 14, 15, 21, 22, 28 и 29 мая;
- №765 Санкт-Петербург—Москва 14, 15, 21, 22, 28, и 29 мая;
- №766 Москва—Санкт-Петербург 14 и 15 мая;
- №770 Москва—Санкт-Петербург с 11 по 20 мая, а также с 23 по 27 мая.
Полное расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту из Петербурга в Москву и обратно на период с 11 по 29 мая можно посмотреть здесь.
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