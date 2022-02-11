Тунис упрощает въезд в страну для российских туристов с середины февраля

Теперь вакцинированным путешественникам старше 18 лет не придется сдавать ПЦР-тестирование перед вылетом. Отмечается, что в Тунисе признают все российские препараты от коронавируса. Поэтому при прилете достаточно будет показать сертификат о вакцинации.

Для непривитых туристов также упрощаются правила въезда. Пятидневный карантин отменяют, вместо этого на границе необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус. ПЦР-тест нужно сделать не более чем за 48 часов до регистрации на рейс, а экспресс-тест — не более чем за 24 часа.

Детям до шести лет разрешили посещать Тунис без вакцинации и тестов на коронавирус. В аэропорту страны может проходить выборочная проверка пассажиров, в том числе и детей. Те, у кого выявляют коронавирус, отправят на пять дней на изоляцию в отель.

Напомним, предыдущее послабление ограничений в Тунисе проводили 16 октября 2021 года. Тогда отменили карантин для иностранных туристов, путешествующих на чартерных или регулярных рейсах по турпакету.