18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Минздрав Туниса с середины октября ослабляет антикоронавирусные ограничения

Минздрав Туниса с 16 октября ослабляет антикоронавирусные ограничения и снимает семидневный карантин для иностранных туристов, путешествующих на чартерных или регулярных рейсах по турпакету, пишет «Интерфакс» со ссылкой на офис по туризму республики в России.

Alex Cimbal / Shutterstock.com

Ограничения снимают из-за улучшения эпидемиологической ситуации в Тунисе. Прибывающим в страну иностранцам чартерными или регулярными рейсами в рамках турпакета разрешили не проводить семидневный карантин.

Правда, в этом случае необходимо предъявить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, при регистрации на рейс в аэропорту. Тестирование можно не делать детям до 12 лет. Те, кто привился за 14 дней до прилета в Тунис не нужно сдавать ПЦР-тест.

Перед поездкой путешественников просят заполнить декларацию здоровья. В аэропорту Туниса могут выборочно протестировать на антиген. Если экспресс-тест туриста будет положительным, его изолируют в специальном центре.

Накануне объявили, что Тунис стал одной из девяти стран, где возобновили регулярное авиасообщение с Россией. Также рейсы вернули на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Швецию и Таиланд. Решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих государствах. Помимо этого, снимается ограничение на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: