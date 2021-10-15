Минздрав Туниса с середины октября ослабляет антикоронавирусные ограничения

Ограничения снимают из-за улучшения эпидемиологической ситуации в Тунисе. Прибывающим в страну иностранцам чартерными или регулярными рейсами в рамках турпакета разрешили не проводить семидневный карантин.

Правда, в этом случае необходимо предъявить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, при регистрации на рейс в аэропорту. Тестирование можно не делать детям до 12 лет. Те, кто привился за 14 дней до прилета в Тунис не нужно сдавать ПЦР-тест.

Перед поездкой путешественников просят заполнить декларацию здоровья. В аэропорту Туниса могут выборочно протестировать на антиген. Если экспресс-тест туриста будет положительным, его изолируют в специальном центре.

Накануне объявили, что Тунис стал одной из девяти стран, где возобновили регулярное авиасообщение с Россией. Также рейсы вернули на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Швецию и Таиланд. Решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих государствах. Помимо этого, снимается ограничение на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.