Финляндия продляет коронавирусные ограничения для российских туристов до середины марта

«Пандемия коронавируса продолжается, поэтому для сохранения возможностей системы здравоохранения до 13 марта будут продлены ограничения на въезд», — сообщается 10 февраля на сайте МВД страны.

Однако власти Суоми ввели некоторые послабления. Так с 15 февраля отменяют правило об обязательном ПЦР-тесте на коронавирус, который требовали у путешественников с конца января. Но при этом у приезжающих будут проверять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19.

Ранее депутаты Финляндии предложили открыть границу страны для туристов из России. По их мнению, подобные ограничения на передвижение не имеют смысла на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса.