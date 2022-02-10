Политики Финляндии предложили открыть границу для российских туристов

«Омикрон распространился уже повсеместно, поэтому ограничивать его такими мерами, возможно, уже не нужно. Можно начать обсуждать открытие приграничного движения — особенно для людей, прошедших полную вакцинацию», — приводит портал Yle слова депутата парламента Финляндии и комиссара ЕС по международному партнерству Ютты Урпилайнен.

«До сих пор не возникало более широкой дискуссии об открытии внешних границ. Учитывая эпидемическую ситуацию и характер вируса [«омикрона»], эти дебаты необходимо начать прямо сейчас. Как и в случае с другими ограничениями, границы должны быть открыты, как только не останется для этого препятствий», — добавил председатель Комитета по социальным вопросам и здравоохранению Финляндии Маркус Лохи.

Напомним, в конце января стало известно, что Финляндия в течение месяца планирует отменить все ограничения по коронавирусу. В первую очередь прекратится действие введенного в конце 2021 года пограничного контроля для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны.