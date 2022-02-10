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Вьетнам разрешил въезд переболевшим российским туристам без прививки

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Вьетнам разрешил въезжать российским туристам, которые за последние полгода переболели коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью ANEX Tour Россия Алена Хитрова.

Shutterstock.com

До этого въезжать в страну можно было туристам, вакцинированным «Спутником V». Теперь у переболевших и непривитых людей есть возможность попасть во Вьетнам. Однако с момента выздоровления не должно пройти больше шести месяцев. Это же правило касается детей с 14 до 18 лет, уточнила эксперт.

«Необходимо предоставить справку о перенесенном заболевании в аэропорту по прилете. Документ должен быть на английском языке в печатном и электронном варианте, с портала "Госуслуги"», — объяснила Хитрова.

Напомним, в сентябре 2021 года власти Вьетнама планировали открыть курортный остров Фукуок для иностранных туристов. Посетить его смогут вакцинированные от коронавируса путешественники, в том числе «Спутником V», а также переболевшие.

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