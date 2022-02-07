Названа дата открытия границ Австралии для вакцинированных от COVID-19 туристов

«Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года. Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать», — сообщил глава правительства Австралии Скотт Моррисон.

Для всех прибывших в Австралию по-прежнему будут действовать канитарные ограничения и пограничные меры, принятые правительствами штатов страны. «Установленные ограничения на въезд и принятые в регионах карантинные меры продолжат действовать, и власти штатов будут изменять их по своему усмотрению», — добавил глава правительства.

Границы Австралии были полностью закрыты в марте 2020 года. Въезд иностранных граждан в страну был полностью запрещен, а число австралийцев, которым было разрешено вернуться домой, существенно ограничено. В ноябре 2021 года власти начали поэтапное открытие границ, позволив привитым гражданам возвращаться в страну, а также разрешив въезд некоторым категориям иностранцев.

Иностранец считается полностью полностью вакцинированным для поездки в Австралию, если им был пройдет курс вакцинации одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной — в том числе препаратом «Спутник V». Для подтверждения статуса вакцинации Австралию турист должен предъявить сертификат международного образца.