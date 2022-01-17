Австралия открыла границы для привитых «Спутником V» туристов

«Вы считаетесь полностью вакцинированным для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной, в том числе препаратом научно-исследовательского Центра Гамалеи "Спутник V"», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте австралийского МВД.

Для подтверждения статуса вакцинации «Спутником V» при въезде в Австралию турист должен предъявить сертификат международного образца. В документе должны содержаться даты получения первой и второй дозы прививки, а с момента последней должно пройти не менее семи дней.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» ранее признало Управление терапевтических товаров Австралии. В ведомстве подчеркнули, что препарат обладает подтвержденной эффективностью не ниже 89% для профилактики заражения, а также на 98-100% защищает от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов от вызванных вирусом осложнений.

«Признание «Спутника V» расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей спорта в нашу страну», — отметили в управлении.