Wizz Air запустит прямые рейсы из Петербурга в 10 городов Италии

«Мы рады сообщить вам, что компания Wizz Air Hungary получила назначение на выполнение рейсов из Италии в Санкт-Петербург. Компания планирует работать на маршрутах из Санкт-Петербурга в Бари, Болонью, Бергамо, Катанию, Неаполь, Палермо, Римини, Турин, Венецию и Верону, начиная с летнего сезона IATA-2022», — говорится в письме авиавластей Италии (ENAC), адресованном Министерству транспорта России.

Напомним, в 2020 году петербургский аэропорт «Пулково» стал первой операционной базой венгерского лоукостера Wizz Air в России. Перевозчик разместил в городе один самолет Airbus A320 и планировал запустить рейсы в Австрию, Данию, Норвегию, Швецию и на Мальту. В том же году Wizz Air планировал начать осуществлять прямые рейсы из Петербурга в Италию.

Также 2020 году в Пулкове был введен режим «открытого неба», позволяющий перевозчику выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе. Однако в настоящее время авиасообщение между Италией и Россией возобновлено не в полном объеме из-за пандемии. Разрешены только рейсы из Москвы в Рим, Милан, Венецию и Неаполь, которые выполняются по квотам.