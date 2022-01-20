В Таиланде отменят карантин для вакцинированных от COVID-19 туристов

Программа Test & Go вновь станет доступна в Таиланде с 1 февраля 2022 года. У туристов, вакцинированных от коронавируса, по прибытии возьмут ПЦР-тест, а затем еще один — спустя пять дней. Прибывающие в страну также должны будут предоставить информацию о планируемом местонахождении.

Программу Test & Go отменили около месяца назад из-за быстрого распространения штамма «омикрон» и противоречивых данных об эффективности вакцин против него. Повторный запуск призван поддержать туристический сектор Таиланда.

Кроме того, власти Таиланда приняли решение разрешить ресторанам продавать алкоголь до 23:00. Ранее действовал запрет на продажи после 21:00. При этом бары и ночные клубы остаются закрытыми.

Напомним, авиасообщение с Таиландом было возобновлено Россией в начале ноября 2021 года. Рейсы выполняются по маршрутам Москва—Бангкок и Москва—Пхукет с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Бангкок и Пхукет с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.