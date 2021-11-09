Россия возобновила авиасообщение с Норвегией, Таиландом и еще 7 странами мира

С 9 ноября на взаимной основе возобновляется регулярное авиасообщение со следующими государствами:

Багамы по маршруту Москва—Нассау с частотой 2 рейса в неделю.

Иран по маршрутам Москва—Тегеран с частотой 3 рейса в неделю, Сочи—Тегеран с частотой 1 рейс в неделю.

Нидерланды по маршрутам Москва—Амстердам с частотой 7 рейсов в неделю, Москва—Эйндховен с частотой 2 рейса в неделю, Санкт-Петербург—Амстердам, Жуковский—Амстердам, Екатеринбург—Амстердам, Калининград—Амстердам и Сочи—Амстердам с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Норвегия по маршрутам Санкт-Петербург—Берген и Санкт-Петербург—Осло с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Оман по маршруту Москва—Маскат с частотой 2 рейса в неделю.

Словения по маршруту Москва—Любляна с частотой 3 рейса в неделю.

Тунис по маршруту Москва—Монастир с частотой 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург—Монастир с частотой 2 рейса в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Швеция по маршрутам Санкт-Петербург—Стокгольм и Санкт-Петербург—Гетеборг с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Таиланд (с учетом требований страны, только для граждан Российской Федерации, вакцинированных от коронавируса) по маршрутам Москва—Бангкок и Москва—Пхукет с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Бангкок и Пхукет с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Также с 9 ноября на взаимной основе увеличивается число регулярных рейсов в государства:

Албания по маршрутам Москва—Тирана с 1 до 3 рейсов в неделю, Жуковский—Тирана с частотой 2 рейса в неделю, Санкт-Петербург—Тирана, Нижний Новгород—Тирана, Казань—Тирана, Екатеринбург—Тирана и Самара—Тирана с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Болгария по маршрутам Москва—Бургас с 7 до 11 рейсов в неделю, Жуковский—София, Жуковский—Варна и Жуковский—Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Венесуэла (о. Маргарита) по маршрутам Москва—Порламар с частотой 5 рейсов в неделю, Санкт-Петербург—Порламар и Екатеринбург—Порламар с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Венгрия по маршрутам Москва—Дебрецен с частотой 3 рейса в неделю, Жуковский—Будапешт с 1 до 4 рейсов в неделю, Екатеринбург—Будапешт, Казань—Будапешт с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Германия по маршрутам Франкфурт-на-Майне—Москва с 5 до 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне—Санкт-Петербург с 3 до 7 рейсов в неделю.

Греция по маршруту Жуковский—Салоники с частотой 3 рейса в неделю.

Испания по маршруту Жуковский—Барселона с частотой 3 рейса в неделю.

Италия по маршрутам Санкт-Петербург—Рим, Санкт-Петербург—Милан, Санкт-Петербург—Верона, Санкт-Петербург—Римини с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Мальдивы по маршрутам Санкт-Петербург—Мале, Уфа—Мале, Казань—Мале, Новосибирск—Мале, Ростов-на-Дону—Мале с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте.

Мальта по маршруту Санкт-Петербург—Валлетта с частотой 2 рейса в неделю.

Македония по маршрутам Нижний Новгород—Скопье и Санкт-Петербург—Скопье с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Франция по маршрутам Москва—Париж и Москва—Ницца с 4 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва—Лион с частотой 1 рейс в неделю, по маршрутам в Париж из Калининграда, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Нижнего Новгорода с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.