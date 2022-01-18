S7 распродает билеты на рейсы авиакомпании со скидкой до 50%

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе S7, распродажа продлится с 18 по 21 января. Перелеты по специальным тарифам доступны с датой вылета с 24 января по всем направлениям маршрутной сети авиакомпании.

Например, можно приобрести билеты на перелет в экономическом классе туда-обратно из Москвы в Барнаул по цене от 7 494 рублей, в Горно-Алтайск — от 7 992 рублей, в Улан-Удэ — от 10 004 рублей. Также будет выгодно путешествовать по России и на дальние расстояния: максимальные скидки доступны на рейсах из Москвы в Читу и Якутск.

В рамках распродажи специальные тарифы действуют и на полеты за границу. Билеты в Варну доступны от 6 820 рублей, на Кипр — от 8 823 рублей, в Дубай — от 14 356 рублей.

С максимальной скидкой можно приобрети билеты на регулярный рейсы в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду из Москвы, Казани, Уфы, Екатеринбурга и Самары — стоимость начинается от 8 169 рублей.

Напомним, ранее авиакомпания S7 первой в России ввела подписку на свои услуги и сервисы. Они дают возможность бесплатно выбирать места, проходить авторегистрацию на рейс, а также открывают доступ к закрытым продажам.