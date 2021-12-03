Авиакомпания S7 первой в России ввела подписку на свои услуги и сервисы

Абонемент получил название S7 Boost. На сегодняшний день доступен тариф Light стоимостью 149 рублей в месяц — приобрести его можно на сайте авиакомпании после авторизации в личном кабинете. Тариф включает в себя бесплатный выбор места, авторегистрацию на рейс, а также доступ к закрытым продажам и 100 бонусных миль ежемесячно.

«Тариф Light подойдет тем, кто летает не так часто. Для таких пассажиров плюсы заметны уже в первом путешествии: так, обычная стоимость выбора места на тарифе «Эконом Базовый» выше стоимости месячного абонемента, по которому место можно выбрать бесплатно», — приводит «Inc.» слова коммерческого директора S7 Group Алексея Докучаева.

В начале 2022 года авиакомпания добавит тариф Turbo, который будет действовать от трех месяцев и дольше. Его стоимость составит от 1,5 тысяч рублей. Тариф будет включать те е бонусы, что и Light — а еще скидку на авиабилеты, услугу «Возврат билета», SMS-оповещения, багаж и питание по специальным ценам, 1 тысячу бонусных миль в месяц и другие привилегии.