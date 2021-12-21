Сколько россиян отправились в путешествие за границу в 2021 году? Подсчитали в Ассоциации туроператоров

Лидерами по спросу на путешествия среди россиян стали 16 стран: Турция, Египет, ОАЭ, Кипр, Мальдивы, Греция, Куба, Хорватия, Доминикана, Сербия, Болгария, Венгрия, Мексика, Сейшелы, Таиланд и Шри-Ланка. Страны называются в порядке убывания турпотока в 2021 году. В совокупности по этим странам, по данным ассоциации, выехало более 7,5 миллионов человек — однако это пока что только предварительные итоги 2021 года.

По сравнению с допандемийным 2019 годом падение туристического потока из России за границу составило около 40%. В 2019 году по этим же направлениям турпоток составлял 12,7 миллиона.

Всего Турция по итогам 2021 года примет около 4 миллиона 650 тысяч туристов из России, Египет — 680 тысяч, ОАЭ — 600 тысяч, Кипр – 510 тысяч, Мальдивы — около 220 тысяч россиян.

Напомним, ранее департамент статистики Банка России подсчитал, сколько россиян отправились в путешествие за границу в первый год пандемии. По итогам 2020 года доля деловых поездок составила 68,8% всего экспорта услуг (43,3% годом ранее), доля личных — 31,2% (56,7%). Также эксперты выяснили, с какой целью Россию посещали иностранцы — чаще всего Москву и Петербург.