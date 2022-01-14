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Турция запустила вакцинные туры для иностранцев — в том числе россиян

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Теперь россияне могут привиться от коронавируса в Турции. Минздрав страны разрешил вакцинироваться иностранцам за дополнительную плату — как в частных клиниках, так и государственных.

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«Во всех медицинских организациях, с которыми удалось связаться, подтвердили подлинность письма от Минздрава Турции. Ряд государственных клиник (например, больница в городе Каш) уже проводит вакцинацию иностранцев, в государственной клинике в Аланье получили письма Минздрава, но пока не открывали прием туристов: в ближайшее время ждут изменений в IT-системе, которые позволят им участвовать в этой программе», — сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По данным ассоциации, в Турции россияне могут вакцинироваться только двухфазными препаратами Pfizer/BionTech или Sinovac. Каждый укол обойдется в 400 турецких лир — порядка 2,2 тысячи рублей.

Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему eNabiz, после чего он получит бумажный и цифровой сертификаты о вакцинации. Документ совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе. «Соответственно, если привиться в Турции Pfizer/BionTech, то с таким сертификатом турист может при наличии визы путешествовать по Европе», — отметили в ассоциации.

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