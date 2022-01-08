Вакцинированным «Спутником V» туристам разрешили въезжать в Израиль

«Суть признания Израилем выздоровления за границей или вакцинации, проведенной за границей, заключается в предоставлении возможности пребывать в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить зеленый пропуск [после карантина]», — сказано в правилах, опубликованных на сайте министерства здравоохранения Израиля.

В документе также сказано, чтобы въехать в европейское государство, иностранные туристы должны получить две дозы вакцины, и ко дню их въезда в Израиль должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй дозы, но не более 180 дней в день их выезда из Израиля.

Также есть вариант, что путешественники должны быть привиты бустерной дозой вакцины, и ко дню их въезда в Израиль прошло 14 или более дней с даты бустера.

У переболевших туристов на руках должен быть сертификат о выздоровлении, поддающийся электронной проверке Министерством здравоохранения Израиля на основании положительного результата ПЦР-теста.

Напомним, в Израиле после снятия временных ограничений, связанных с новым штаммом, будут требовать у туристов со «Спутником V» дополнительный тест на антитела. Об этом рассказала директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Воронцова.