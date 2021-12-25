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Более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды. Еще 13 отменены

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В московских аэропортах на фоне ухудшения погодных условий задержан 51 рейс, а еще 13 пришлось отменить. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, в аэропорту «Внуково» отменили три рейса, задержали 17, в «Шереметьево» отменили девять, задержали 15, а в «Домодедово» отменили лишь один рейс, еще 19 задержали. Как сообщил изданию информированный источник, аэропорты Москвы сейчас работают в штатном режиме, наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях.

По словам собеседника, аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, но в ситуациях резкого ухудшения погоды пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в аэропорту «Пулково» из-за непогоды массово задерживали вылет рейсов. Речь шла о 12 рейсах,  направляющихся в Казань, Калининград, Краснодар, Москву, Ростов-на-Дону, Уфу, Хельсинки, Сургут.

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