В аэропорту «Пулково» из-за непогоды массово задерживают вылет рейсов

Так по состоянию на 20.25 вылететь не могут 12 рейсов. Они направляются в Казань, Калининград, Краснодар, Москву, Ростов-на-Дону, Уфу, Хельсинки, Сургут. Дольше всех задерживают самолет в Якутск, он должен был улететь еще в пять часов вечера.

Пассажиры сообщают, что очереди традиционно образовываются на досмотр в стерильной зоне. Помимо этого, очередь собралась из заполненных пассажирами самолетов. Их задерживают для проведения противообледенительной обработки.