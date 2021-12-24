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В аэропорту «Пулково» из-за непогоды массово задерживают вылет рейсов

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В петербургском аэропорту «Пулково» массово задерживают рейсы на вылет. Об этом стало известно из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Shutterstock.com

Так по состоянию на 20.25 вылететь не могут 12 рейсов. Они направляются в Казань, Калининград, Краснодар, Москву, Ростов-на-Дону, Уфу, Хельсинки, Сургут. Дольше всех задерживают самолет в Якутск, он должен был улететь еще в пять часов вечера.

Пассажиры сообщают, что очереди традиционно образовываются на досмотр в стерильной зоне. Помимо этого, очередь собралась из заполненных пассажирами самолетов. Их задерживают для проведения противообледенительной обработки.

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