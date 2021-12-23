Каждый четвертый россиянин хочет отправиться в путешествие на новогодние праздники. Но не может из-за пандемии

Если бы не коронавирус, каждый четвертый россиянин отправился бы в путешествие: 13% — по России, 12% — за границу. В тройке лидеров заграничных направлений мечты — Египет, Таиланд и Италия. 11% россиян провели бы новогодние каникулы в гостях, 8% — на даче. Дома отдыхал бы лишь каждый третий (33%). Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Чаще остальных мечтами отправиться в путешествие по России на новогодние праздники делились женщины (15%) и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (18%). Провести зимние каникулы за границей больше также хотели бы респонденты в возрасте от 35 до 44 лет и россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (15 и 17% соответственно).

«По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, россияне стали больше мечтать о путешествиях, как по стране, так и за рубеж. По факту же лишь 2% наших соотечественников в этом году решились на поездку по стране и лишь 1 из 100 — за границу», — резюмируют аналитики.

Напомним, ранее стало известно, что выездной туристический поток по итогам 2021 года составит около 7,5 миллиона россиян — на 40% меньшем, чем до начала пандемии. Лидерами по спросу на путешествия среди россиян стали 16 стран. В 2019 году по этим же направлениям турпоток составлял 12,7 миллиона.