Таиланд прекратил пускать иностранных туристов во все провинции, кроме Пхукета

«МИД королевства Таиланд сообщило о временном закрытии регистрации для получения Thailand Pass в рамках схем въезда в страну Test & Go и Sandbox (за исключением «Пхукетской песочницы»)», — рассказал генеральный представитель туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Также сообщается, что власти региона рассматривают возможность о введении обязательного карантина для всех путешественников. Снетков отметил, что Test & Go позволяла вакцинированным туристам из 63 стран, в число которых Россия не входит, посещать страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. При этом схема Sandbox на Пхукете продолжает работать.

Напомним, российским туристам с 1 сентября разрешили приезжать в Таиланд по схеме Sandbox («Песочница Пхукета»). Это значит, что путешественники с двумя дозами вакцины «Спутник V» могли прилететь на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби. Также помимо сертификата о прививке, у туристов должен быть оформлено разрешение на въезд Thai Pass.

Напомним, власти Таиланда 27 августа отменили обязательный карантин для вакцинированных «Спутником V» туристов. Теперь они могут свободно прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи.