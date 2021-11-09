В 2020 году на динамику поездок влияние оказали введенные в условиях пандемии ограничительные меры по въезду иностранных граждан на территорию России и выезду россиян за рубеж. Под влиянием пандемии также произошло изменение в структуре показателя в распределении поездок на деловые и личные. По итогам 2020 года доля деловых поездок составила 68,8% всего экспорта услуг (43,3% годом ранее), доля личных — 31,2% (56,7%).

По данным российских туроператоров, численность организованных российских туристов в выездном потоке в 2020 году составила 2,1 миллиона человек. Выезжая за границу в 2020 году, гражданин России в среднем тратил на одну поездку 687 против 788 долларов годом ранее — то есть на 12,8% меньше. Средние расходы на одну поездку въехавшего на территорию России иностранца уменьшились с 309 до 223 долларов (на 28,1%).

В личных целях иностранцы чаще всего посещали Москву (212,9 миллиона долларов, 23,9%) и Петербург (81,3 миллиона долларов, 9,1%). Существенный объем поездок с личными целями, совершенных иностранными гражданами, пришелся и на Ростовскую область (23,9 миллиона долларов, 2,7%).

По данным Центробанка, туристы в 2020 году выезжали за рубеж из 67 регионов России. Чаще всего из Москвы (84%), Петербурга (4%) и республики Татарстан (2,1%). Согласно данным туроператоров, наиболее популярными у туристов из России в 2020 году были Турция (49,7% от совокупной численности российских туристов), Таиланд (13,9%) и Объединенные Арабские Эмираты (7,6%), Вьетнам (6,3%), Индия (3,4%), Доминикана (2,5%), Куба (2,3%), Абхазия (2%), Танзания (1,3%), Китай (1,3%), Италия (1,3%). На 11 зарубежных стран пришлось 91,6% организованного выездного турпотока.