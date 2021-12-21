Цифра дня: почти 700 тысяч россиян провели свой отпуск на курортах Египта в 2021 году

«Всех интересовали данные по Египту, поскольку египетское Минтуризма засекретило показатели турпотока после первого полугодия. Наша цифра оценочная: в 2021 году с момента запуска регулярных и чартерных рейсов на курорты Египта отправилось 680 тысяч человек. Это больше, чем было в 2019 году или в 2020, потому что, несмотря на закрытие Египта, страну посещали многие туристы, в 2019 году там было порядка 150 тысяч человек. Но 680 тысяч это отнюдь не те 2,3 млн, которые у нас были в 2015 году в момент закрытия. Да и странно было бы ожидать, что Египет сможет так быстро восстановить турпоток», — заявила Ломидзе.

Она также отметила, что эти цифры собраны не за весь год, поэтому их можно считать существенными. Доступ к Египту открыли только в конце августа, а чартерные и регулярные рейсы запустили в начале ноября. Но при этом ему удалось опередить ОАЭ и Кипр, которые приняли 600 тысяч и 510 тысяч российских туристов соответственно.

Напомним, лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот», планирует запустить рейсы в курортные города Египта в конце декабря. Первый рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх вылетит 22 декабря, в Хургаду — 25 декабря. Далее они будут выполняться ежедневно.