Цифра дня: почти 700 тысяч россиян провели свой отпуск на курортах Египта в 2021 году

В Египте в 2021 году после запуска чартерных и регулярных рейсов отдохнули порядка 680 тысяч российских туристов. При этом курортам этой страны удалось опередить по турпотоку другие популярные пляжные направления. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет «Интерфакс».
«Всех интересовали данные по Египту, поскольку египетское Минтуризма засекретило показатели турпотока после первого полугодия. Наша цифра оценочная: в 2021 году с момента запуска регулярных и чартерных рейсов на курорты Египта отправилось 680 тысяч человек. Это больше, чем было в 2019 году или в 2020, потому что, несмотря на закрытие Египта, страну посещали многие туристы, в 2019 году там было порядка 150 тысяч человек. Но 680 тысяч это отнюдь не те 2,3 млн, которые у нас были в 2015 году в момент закрытия. Да и странно было бы ожидать, что Египет сможет так быстро восстановить турпоток», — заявила Ломидзе.
Она также отметила, что эти цифры собраны не за весь год, поэтому их можно считать существенными. Доступ к Египту открыли только в конце августа, а чартерные и регулярные рейсы запустили в начале ноября. Но при этом ему удалось опередить ОАЭ и Кипр, которые приняли 600 тысяч и 510 тысяч российских туристов соответственно.
Напомним, лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот», планирует запустить рейсы в курортные города Египта в конце декабря. Первый рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх вылетит 22 декабря, в Хургаду — 25 декабря. Далее они будут выполняться ежедневно.
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