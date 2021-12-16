В России сильно подорожали авиабилеты по внутренним направлениям на новогодние праздники

Также более чем вдвое выросло количество бронирований мест на внутренние рейсы по сравнению с 2020 годом, рассказали в «Аэрофлоте». «Туту.ру» и OneTwoTrip отмечают возросший интерес к подобным авиаперелетам — около 90% билетов покупают для перелетов внутри страны. Это позволило вернуть продажу билетов на докризисный уровень.

Билетные агрегаторы заметили возросший рост россиян к перелетам с 28 декабря по 9 января. Этот показатель вырос в несколько раз по сравнению с предыдущим годом. Помимо этого, вырос спрос в два раза на международные направления. Спрос возрос на 60%. Но также поднялись и цены.

Так, полет в Турцию будет стоить до 24 тысяч рублей, что на 30% дороже аналогичного периода. А билеты в ОАЭ, наоборот, подешевел на треть — до 36 тысяч рублей. Билеты в обе стороны в Таиланд и Шри-Ланку обойдутся около 60 тысяч рублей. В среднем цена на перелеты по миру по сравнению с прошлым снизилась, но незначительно.

Ранее сообщалось, что Греция ужесточает правила въезда в страну для иностранцев. Теперь туристы обязаны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.