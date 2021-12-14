На ВДНХ из Петербурга привезут 11 серебряных инсталляций-бусин «Серебряного ожерелья России»

«Серебряное ожерелье России» отсылает к популярному межрегиональному туристскому бренду, который объединяет в себе все 11 регионов Северо-Запада России. Каждая бусина ассоциируется с известными памятниками истории, культуры и природными достопримечательностями.

Масштабная экспозиция состоит из авторских бусин в размере 1,8 метра, которые сделаны из серебряного материала в размере 1,8 метра. В создании инсталляции принимали участие известные художники, актеры, режиссеры, деятели искусства и науки, космонавты: Андрей Малахов, Михаил Шемякин, Борис Эйфман, Михаил Зыгарь, Полина Осетинская и др.

«Открытие выставки-инсталляции «Серебряное Ожерелье России», где каждый из субъектов округа необычно и по-авторски креативно представлен отдельной уникальной бусиной – повод привлечь внимание к региональным особенностям, заинтересовать и мотивировать жителей России и гостей нашей страны, когда позволит эпидемическая ситуация, на новые поездки и путешествия по Северо-Западу, где, я уверен, у каждого появится возможность открыть свою, особую идентичность территорий и маршрутов Серебряного Ожерелья России», — рассказал полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.