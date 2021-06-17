У Петропавловской крепости появились 11 серебряных инсталляций-бусин в рамках уличной экспозиции от «Манежа»

«Все знают «Золотое кольцо» России, оно стало настоящим туристическим брендом. Северо-Запад обладает не меньшим богатством памятников истории, культуры, природных достопримечательностей. «Серебряное ожерелье» имеет все шансы стать столь же узнаваемым и популярным маршрутом. Уникальное сочетание суровой северной природы и культурно-исторических памятников, традиционных ремесел и творческих экспериментов современных художников способны удивить самого искушенного путешественника», — отметил губернатор Александр Беглов.

Цель проекта «Серебряное ожерелье России» — развитие внутреннего туризма за счет раскрытия туристического потенциала исторических городов Северо-Запада России, привлечение внимания к новым маршрутам и возможностям для путешествий.

«Северо-Западный федеральный округ — это 10% всей территории России, 10 объектов ЮНЕСКО, международные морские порты, границы с 7 государствами. Но это еще и фантастическая природа, богатая история, объекты деревянного зодчества, освоенное заполярье, петровские города и дороги Великой Победы. Все это привлекает большое число путешественников на северо-запад России независимо от времени года. Открытие выставки, где каждый из субъектов округа необычно и по-авторски креативно представлен отдельной бусиной — повод привлечь внимание к региональным особенностям, заинтересовать российских граждан и гостей нашей страны и мотивировать их на новые поездки и путешествия по северо-западу страны, когда позволит эпидемическая ситуация», — сказал полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан.

Выставка продлится до 16 сентября 2021 года.