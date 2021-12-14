Из Петербурга запустят рейсы в Болгарию с середины декабря. А в Италию — с весны 2022 года

Рейсы будут совершать по и средам и субботам. Уже можно приобрести билет на 15 декабря, его цена начинается от 49,99 евро. А уже на 29 декабря и 1 января стоимость полета обойдется в 100 евро.

Уже сейчас WizzAir совершает полеты из Петербурга в Будапешт, а из Москвы — в Будапешт и Дебрецен. Всего из России самолеты этой компании вылетают по 22 направлениям, а 17 — из Петербурга. На весну уже составили расписание, и в нем есть рейсы в шесть городов Италии, а также в Лондон, Копенгаген и другие города. Но пока остается неизвестным, запустят ли эти рейсы. В компании заявили, что это будет зависеть от коронавирусных ограничений.

«Даже если страна открыта, в связи с новой коронавирусной инфекцией количество полетов даже в открытые страны ограничено, пока нет возможности летать в Италию, но мы надеемся, что к марту все условия будут выполнены, и мы неоднократно перенесенные рейсы запустим», — пояснил Роберт Кери.

Напомним, с 1 декабря Россия возобновила авиасообщение с пятью странами мира — в том числе Аргентиной, Бразилией и Кубой. Решение приняли в оперштабе по борьбе с коронавирусом.