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Россия возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией и еще тремя странами

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами мира — в том числе Аргентиной, Бразилией и Кубой. Решение приняли в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Shutterstock.com

С 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами мира:

Бангладеш по маршруту Москва—Дакка с частотой 2 рейса в неделю. 

Монголия по маршрутам Москва—Улан-Батор с частотой 3 рейса в неделю, Улан-Удэ—Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю, Иркутск—Улан-Батор и Красноярск—Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте. 

Бразилия по маршруту Москва—Рио-де-Жанейро с частотой 2 рейса в неделю. 

Коста-Рика по маршруту Москва—Сан-Хосе с частотой 2 рейса в неделю. 

Аргентина по маршруту Москва—Буэнос-Айрес с частотой 2 рейса в неделю.

Новость дополняется. 

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