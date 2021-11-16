Россия возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией и еще тремя странами

С 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами мира:

Бангладеш по маршруту Москва—Дакка с частотой 2 рейса в неделю.

Монголия по маршрутам Москва—Улан-Батор с частотой 3 рейса в неделю, Улан-Удэ—Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю, Иркутск—Улан-Батор и Красноярск—Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Бразилия по маршруту Москва—Рио-де-Жанейро с частотой 2 рейса в неделю.

Коста-Рика по маршруту Москва—Сан-Хосе с частотой 2 рейса в неделю.

Аргентина по маршруту Москва—Буэнос-Айрес с частотой 2 рейса в неделю.

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