Смольный озвучил список стран, куда разрешили летать из Петербурга по туристической визе

В Смольном назвали страны, куда петербуржцы смогут отправиться из аэропорта «Пулково» по туристической визе. В комитете по транспорту составили подробную инструкцию о том, какие города доступны для горожан на новогодние праздники, и что необходимо для их посещения.
Всего туристам доступно 16 стран:
- Вена, Австрия;
- Баку, Азербайджан;
- Ереван, Армения;
- Минск, Беларусь;
- Будапешт, Венгрия;
- Хургада, Шарм-эль-Шейх, Египет;
- Тель-Авив, Израиль;
- Нур-Султан, Казахстан;
- Доха, Катар;
- Бишкек, Киргизия;
- Дубай, ОАЭ;
- Белград, Сербия;
- Душанбе, Таджикистан;
- Стамбул, Анталья, Турция;
- Самарканд, Узбекистан;
- Мале, Мальдивы.
В этих странах при прилете попросят предъявить справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, который сделан не ранее 72 часов до вылета.
Также в некоторых странах, такие как Австрия, Египет, Катар, Турция, попросят пройти заранее регистрацию на сайте уполномоченных органов. При этом в Вене не признают «Спутник V» и другие российские вакцины от коронавируса, а в Сербию можно въехать и без сертификата о каком-либо препарате. Для всех остальных стран будет достаточно документа о прививке «Спутником V». Подробнее ознакомиться с памяткой можно на сайте комитета по транспорту.
Напомним, Израиль на две недели закрыл границы из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Въезд всех иностранцев в страну на этот период будет запрещен.
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