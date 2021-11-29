Смольный озвучил список стран, куда разрешили летать из Петербурга по туристической визе

Всего туристам доступно 16 стран:

Вена, Австрия;

Баку, Азербайджан;

Ереван, Армения;

Минск, Беларусь;

Будапешт, Венгрия;

Хургада, Шарм-эль-Шейх, Египет;

Тель-Авив, Израиль;

Нур-Султан, Казахстан;

Доха, Катар;

Бишкек, Киргизия;

Дубай, ОАЭ;

Белград, Сербия;

Душанбе, Таджикистан;

Стамбул, Анталья, Турция;

Самарканд, Узбекистан;

Мале, Мальдивы.

В этих странах при прилете попросят предъявить справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, который сделан не ранее 72 часов до вылета.

Также в некоторых странах, такие как Австрия, Египет, Катар, Турция, попросят пройти заранее регистрацию на сайте уполномоченных органов. При этом в Вене не признают «Спутник V» и другие российские вакцины от коронавируса, а в Сербию можно въехать и без сертификата о каком-либо препарате. Для всех остальных стран будет достаточно документа о прививке «Спутником V». Подробнее ознакомиться с памяткой можно на сайте комитета по транспорту.

Напомним, Израиль на две недели закрыл границы из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Въезд всех иностранцев в страну на этот период будет запрещен.