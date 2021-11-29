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Смольный озвучил список стран, куда разрешили летать из Петербурга по туристической визе

В Смольном назвали страны, куда петербуржцы смогут отправиться из аэропорта «Пулково» по туристической визе. В комитете по транспорту составили подробную инструкцию о том, какие города доступны для горожан на новогодние праздники, и что необходимо для их посещения.

Shutterstock.com

Всего туристам доступно 16 стран:

  • Вена, Австрия;
  • Баку, Азербайджан;
  • Ереван, Армения;
  • Минск, Беларусь;
  • Будапешт, Венгрия;
  • Хургада, Шарм-эль-Шейх, Египет;
  • Тель-Авив, Израиль;
  • Нур-Султан, Казахстан;
  • Доха, Катар;
  • Бишкек, Киргизия;
  • Дубай, ОАЭ;
  • Белград, Сербия;
  • Душанбе, Таджикистан;
  • Стамбул, Анталья, Турция;
  • Самарканд, Узбекистан;
  • Мале, Мальдивы.

В этих странах при прилете попросят предъявить справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, который сделан не ранее 72 часов до вылета.

Также в некоторых странах, такие как Австрия, Египет, Катар, Турция, попросят пройти заранее регистрацию на сайте уполномоченных органов. При этом в Вене не признают «Спутник V» и другие российские вакцины от коронавируса, а в Сербию можно въехать и без сертификата о каком-либо препарате. Для всех остальных стран будет достаточно документа о прививке «Спутником V». Подробнее ознакомиться с памяткой можно на сайте комитета по транспорту.

Напомним, Израиль на две недели закрыл границы из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Въезд всех иностранцев в страну на этот период будет запрещен.

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