СМИ: Евросоюз с 2022 года разрешит пускать переболевших COVID-19 и туристов с признанными в EMA и ВОЗ вакцинами

«Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки», — отмечается в нем.

В европейской комиссии также отметили, что выздоровевшие туристы должны иметь при посещении стран «европейский сертификат или документ, считающийся эквивалентным».

Напомним, правила пересечения границ внутри Евросоюза в ближайшее время будут изменены из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.