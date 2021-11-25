СМИ: Евросоюз с 2022 года разрешит пускать переболевших COVID-19 и туристов с признанными в EMA и ВОЗ вакцинами

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза пускать с 1 марта 2022 года граждан других государств, которые переболели коронавирусом или сделали прививку препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ. Об этом говорится в заявлении ЕК, пишет ТАСС.
«Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки», — отмечается в нем.
В европейской комиссии также отметили, что выздоровевшие туристы должны иметь при посещении стран «европейский сертификат или документ, считающийся эквивалентным».
Напомним, правила пересечения границ внутри Евросоюза в ближайшее время будут изменены из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
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