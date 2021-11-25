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Правила пересечения границ внутри Евросоюза будут изменены из-за ситуации с COVID-19

Правила пересечения границ внутри Евросоюза в ближайшее время будут изменены из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

MDart10 / Shutterstock.com

«Мы с большой тревогой относимся к ситуации в Европейском совете. Произошел значительный рост [заболеваемости COVID-19], индекс которого составляет 473 случая на 100 000 жителей. Особенно тревожно то, что те, кто моложе 15, сейчас наиболее заразны. […] Через несколько дней будут изменены правила для пересечения [внутри] границ ЕС. Ухудшение ситуации с пандемией требует обновления информации, которая передается между государствами», — приводит испанская газета La Razon слова Кириакидес.

Напомним, в июле в ЕС заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе. Они позволяют без дополнительных проверок путешествовать между странами, признавшими его действие. Документ может быть доступен в виде QR-кода, электронной копии на смартфоне или на бумаге.

Ранее в ноябре директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что ВОЗ «очень встревожена» повышенными темпами распространения COVID-19 в Европе. Очередная волна заражения наблюдается из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде государств и появления более заразных штаммов. По его подсчетам, около 500 тысяч человек могут умереть в Европе в зимний период в результате пандемии коронавируса, если страны региона не ужесточат ограничения.

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