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В РЖД представили концепт нового вагона. Спальные места там расположили «елочкой» для ночных поездов

Компания РЖД представила концепт нового плацкартного вагона. В нем спальне места расположили под углом — то есть «елочкой». Новинку анонсировали на выставке «Транспорт России».

В пресс-службе компании «Трансмашхолдинг», которая проектировала вагоны, рассказали, что новые вагоны представлены в формате личной капсулы и открытого купе. В первом случае место отделено шторкой и предназначено для тех, кто путешествует в одиночку. Второй вариант рассчитан для поездок с семьей или большой компании.

Также в каждом спальном отсеке есть столик, USB-розетки, индивидуальные лампы, настенный карман, вешалки и другие удобные в поездке вещи. Предусмотрены также дополнительные багажные полки под потолком.

В компании отметили, что создавать вагон помогали фокус-группы. Эргономика вагонов-«елочек» прорабатывалась с учетом концепции «ночного экспресса» — скорее всего подобные решения будут использовать для поездов, у которых маршрут занимает до 12 часов.

Напомним, правительство не отказывалось от строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург», он будет реализован в два этапа. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Компания «Трансмашхолдинг»
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