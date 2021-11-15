Отельеры просят правительство ввести меры по поддержке бизнеса. Они предлагают запустить «невозвратные тарифы» и снизить курортный сбор

В качестве поддержки бизнес также просит принять закон о туристическом жилье, упростить регистрацию иностранных туристов в отелях, отказаться от маркировки одноразовых тапочек и прочее.

В «Опоре России» подчеркнули, что поддержка от государства важна, особенно на фоне пандемии и ограничений. Согласно данным объединения, из-за роста цен на продукты и расходные материалы за год у бизнеса выросли издержки на 20-25%. Также предприниматели теряют гостей из-за ввода QR-кодов. Постояльцы предпочитают уходить в частный сектор.

Представителей отрасли заявляли, что спрос на размещение в отелях из-за ограничений упал на 15%, а за первые две недели ноября — на 40% по сравнению тем же периодом в октябре.

В октябре президент Владимир Путин просил профильные ведомства проработать вопрос о снижении НДС для туристических компаний. В Ростуризме также направили в правительство предложение по снижению налога для гостиниц, туроператоров и ресторанов до 7%. Но Минфин считает, что снижение НДС приведет к потере более 37 млрд рублей из доходов бюджета в год.

Напомним, каждый второй россиян не видит необходимости в введении системы QR-кодов на самолетах и железнодорожном транспорте. В случае, если подобные меры будут введены, вакцинироваться ради поездок на поезде готовы только 8% жителей страны, ради перелетов — 9%.