В Италии на завершающей стадии находится вопрос о выдаче сертификатов привитым «Спутником V»

«Рассмотрение этого вопроса находится на завершающей стадии. Оценивается возможность признания «Спутника V» с точки зрения выдачи «грин-пасса» после дозы вакцины на основе мРНК», — рассказал источник.

По его словам, досье рассматривают в Итальянском агентстве по лекарствам (Aifa). Однако не уточняется, в какой стране должна быть сделана дополнительная доза.

На основе мРНК на данный момент производят две вакцины — американский Pfizer и Moderna. «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.

Напомним, в Италии не исключают возможность признать полный цикл вакцинации российским препаратом «Спутник V». С таким заявлением выступил на пресс-конференции представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца