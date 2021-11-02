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В Италии на завершающей стадии находится вопрос о выдаче сертификатов привитым «Спутником V»

В Италии на завершающей стадии находится рассмотрение вопроса о выдаче коронавирусных сертификатов привитым «Спутником V». Таким людям могут предоставить документ, но после введения дополнительной дозы вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК), пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительственном дворце Киджи.

Фото: Shutterstock.com

«Рассмотрение этого вопроса находится на завершающей стадии. Оценивается возможность признания «Спутника V» с точки зрения выдачи «грин-пасса» после дозы вакцины на основе мРНК», — рассказал источник.

По его словам, досье рассматривают в Итальянском агентстве по лекарствам (Aifa). Однако не уточняется, в какой стране должна быть сделана дополнительная доза.

На основе мРНК на данный момент производят две вакцины — американский Pfizer и Moderna. «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.

Напомним, в Италии не исключают возможность признать полный цикл вакцинации российским препаратом «Спутник V». С таким заявлением выступил на пресс-конференции представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца

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