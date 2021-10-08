В Италии не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V»

Власти Италии рассматривают две возможности. Первая предполагает введения дополнительной дозы вакцины, но другим препаратом. Это предполагается распространить на тех, кто был привит средством, не признанным Европейским агентством лекарственных средств, а также ВОЗ. Но в этом случае нужно заключение регулирующего органа.

Второй сценарий — просто признать полные циклы вакцинации, которые были проведены за рубежом этими препаратами. Сейчас эти варианты рассматриваются, а решение по ним примут в ближайшие несколько дней.