В Италии не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V»

В Италии не исключают возможность признать полный цикл вакцинации российским препаратом «Спутник V». С таким заявлением выступил на пресс-конференции представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца, пишет ТАСС.
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Власти Италии рассматривают две возможности. Первая предполагает введения дополнительной дозы вакцины, но другим препаратом. Это предполагается распространить на тех, кто был привит средством, не признанным Европейским агентством лекарственных средств, а также ВОЗ. Но в этом случае нужно заключение регулирующего органа.
Второй сценарий — просто признать полные циклы вакцинации, которые были проведены за рубежом этими препаратами. Сейчас эти варианты рассматриваются, а решение по ним примут в ближайшие несколько дней.
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