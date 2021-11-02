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Австралия впервые с марта 2020 года частично открыла границы

В Австралии впервые с начала пандемии разрешила своим вакцинированным гражданам свободно въезжать в страну и выезжать за рубеж, пишет «Интерфакс». МИД страны ожидают возвращения около 47 тысяч граждан.

Фото: Shutterstock.com

 

Ограничения в Австралии ввели, чтобы не допустить распространения COVID-19. Границы были закрыты на протяжении 18 месяцев. На родину пускали лишь единицы, и при условии 14-дневного карантина с нахождением в отеле за свой счет.

Правила смягчили из-за роста показателей вакцинации. Более 80% жителей в двух густонаселенных штатах Австралии — Нового Южного Уэльса и Виктории — полностью вакцинированы.

Однако правила изменили не во всей Австралии: некоторые штаты и территории имеют собственные правила против коронавируса, а также разный уровень вакцинации. Сначала ограничения снимут только для граждан страны, постоянных жителей и их ближайших родственников. В скором времени планируют открыть границы для иностранных туристов и рабочих.

Ранее иностранные туристы начали отказываться от забронированных на ближайшее время туров в Россию или переносят их. Причина в отсутствии QR-кода о вакцинации от коронавируса — иностранные прививки страна не признает.

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