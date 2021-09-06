Израиль открывает границы для россиян с прививкой от COVID-19. Но есть одно условие

Въезд в Израиль разрешен организованным туристам из стран, входящих в «зеленый», «желтый» и «оранжевый» списки по уровню распространения коронавируса. Россия с недавних пор входит в «оранжевый» — поэтому в одной группе может быть от 5 до 30 человек. Таким образом, посетить Израиль в составе организованной туристической группы россияне могут с 19 сентября.

Для въезда в Израиль потребуется предъявить сертификат о получении прививки от коронавируса. Турист должен быть вакцинирован тремя дозами вакцины, как это принято в стране, другой вариант — с даты получения второй дозы еще не прошло шести месяцев. Также на границе потребуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда.

По прибытии в Израиль всем нужно пройти обязательное экспресс-тестирование на антиген коронавируса, в противном случае придется соблюдать карантин. Индивидуальные путешественники смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников.