Цены на авиабилеты по России за два года подешевели на 20%

По данным сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», снижение цен заметно на фоне позапрошлого года. В октябре 2020 цены на билеты стоили порядка 9 500 рублей.

В приоритетном направлении у россиян находится направление Москва — Сочи. Средний чек по этому маршруту в обе стороны сократился за год на 20%: с 8 974 до 7 185 рублей. Также путешественники предпочитают летать в Симферополь из столицы. За год кардинально стоимость билетов в обе стороны не изменился — примерно 8 100 рублей.

Зато перелеты из Москвы в Петербург стали дороже на 11% — билет в обе стороны стоит 4 400 рублей. Также россияне часто путешествуют на самолете из Москвы в Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу.

Напомним, компания «Аэрофлот» продавала билеты на прямые рейсы из региональных аэропортов в южном направлении (Краснодар, Анапа, Геленджик) по цене плацкарта. Один билет по тарифу стоит от 500 до 1500 руб. в одну сторону. В «Аэрофлоте» объяснили низкие цены на билеты необходимостью стимулировать спрос на новые для перевозчика региональные рейсы.