В России вступает в силу новый порядок вывоза детей за границу

По новым правилам у родителей есть возможность ограничить выезд ребенка во все страны либо выбрать некоторые государства. Также предусматривается право отозвать заявление о несогласии на выезд. Для этого заявителю не нужно идти в суд, а можно обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, орган пограничного контроля, дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ, в которое оно было подано заявление о запрете.

Срок рассмотрения заявлений родителей, связанных с вывозом детей за границу, сократят с пяти до двух рабочих дней. Без изменений останутся пакет документов, которые необходимы для подачи заявления об ограничении права ребенка на выезд. Также в силе остается необходимость уведомлять второго родителя об установлении в отношении его ребенка ограничения.

Напомним, Россия с 9 ноября 2021 года возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе с девятью странами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд. Решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих государствах. Также снимается ограничение на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.