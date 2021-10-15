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В России вступает в силу новый порядок вывоза детей за границу

Новый порядок вывоза детей за границу вступит в силу с России с 17 октября. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, пишет ТАСС. Родители смогут не только ограничить выезд ребенка до его 18-летия, но и указать в заявлении конкретные даты начала и окончания периода запрета.

Фото: Shutterstock.com

 

По новым правилам у родителей есть возможность ограничить выезд ребенка во все страны либо выбрать некоторые государства. Также предусматривается право отозвать заявление о несогласии на выезд. Для этого заявителю не нужно идти в суд, а можно обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, орган пограничного контроля, дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ, в которое оно было подано заявление о запрете.

Срок рассмотрения заявлений родителей, связанных с вывозом детей за границу, сократят с пяти до двух рабочих дней. Без изменений останутся пакет документов, которые необходимы для подачи заявления об ограничении права ребенка на выезд. Также в силе остается необходимость уведомлять второго родителя об установлении в отношении его ребенка ограничения.

Напомним, Россия с 9 ноября 2021 года возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе с девятью странами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд. Решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих государствах. Также снимается ограничение на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.

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